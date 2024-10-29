Суд отправил в СИЗО обвиняемого в сожжении бездомного на Лиговском проспекте

Как сообщили 29 октября в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, из ходатайства прокуратуры следует, что два дня назад Романов, находясь в нетрезвом состоянии во дворе дома 53 по Лиговскому проспекту, поджег неустановленного бездомного мужчину. От поражения 75% поверхности тела и ожогового шока тот скончался.