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Суд отправил в СИЗО обвиняемого в сожжении бездомного на Лиговском проспекте

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя города Андрея Романова, которого обвиняют по пп. д, и ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили 29 октября в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, из ходатайства прокуратуры следует, что два дня назад Романов, находясь в нетрезвом состоянии во дворе дома 53 по Лиговскому проспекту, поджег неустановленного бездомного мужчину. От поражения 75% поверхности тела и ожогового шока тот скончался.

Вину фигурант полностью признал. Против избранной меры не возражал. Суд отправил его в СИЗО на срок до 17 декабря.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по версии следствия, обвиняемый из хулиганских побуждений бросил на спящего у входа в подвальное помещение мужчину горящую полиэтиленовую обертку от колбасы. Потерпевший сгорел заживо.