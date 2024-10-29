«Привязали к дереву и оставили умирать». Мачеха хотела убить собаку брестчанки

Вскоре выяснилось, что пес принадлежит 37-летней женщине. Не справляясь с собакой, горожанка отдала питомца своей 56-летней мачехе и ее сожителю, ведущим асоциальный образ жизни. За собакой новые хозяева не смотрели, а потом решили избавиться, отвели в лес, привязали цепью к дереву и так оставили.