«Привязали к дереву и оставили умирать». Мачеха хотела убить собаку брестчанки

В Бресте хозяева привязали собаку к дереву и бросили умирать, передает телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Так, в соцсетях распространилась информация о том, что в лесном массиве в Бресте кто-то посадил собаку на цепь и оставил умирать. К тому времени правоохранители уже занимались розыском хозяев животного.
Вскоре выяснилось, что пес принадлежит 37-летней женщине. Не справляясь с собакой, горожанка отдала питомца своей 56-летней мачехе и ее сожителю, ведущим асоциальный образ жизни. За собакой новые хозяева не смотрели, а потом решили избавиться, отвели в лес, привязали цепью к дереву и так оставили.
Собаку в лесу обнаружил неравнодушный мужчина, благодаря чему псу вовремя оказали ветеринарную помощь. Хозяева животного ответят перед законом. В Беларуси за жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
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