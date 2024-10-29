Минздрав сообщил о состоянии ребенка после нападения пантеры в Иркутске

В июне в цирке Обнинска медведица напала на дрессировщика во время выступления. Дрессировщик посадил медведицу на стул и поставил ее задние лапы на моноколесо. Животное проехало пару секунд, после чего спрыгнуло, на четырех лапах набросилось на артиста и повалило его. Спустя еще несколько секунд к дрессировщику и медведице подбежали люди.