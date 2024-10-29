Минздрав сообщил о состоянии ребенка после нападения пантеры в Иркутске

«Оказали необходимую медицинскую помощь, находится в состоянии средней степени тяжести под наблюдением специалистов», — заверили в министерстве.
По сообщениям телеграм-канала Mash, животное было привито от бешенства. После нападения врачи наложили ребенку 20 швов.
Происшествие случилось накануне в городе Ангарске. Вечером 28 октября мужчина со своим трехлетним сыном пришел в частный передвижной цирк. Он решил сфотографировать мальчика с пантерой и договорился с владельцем хищника о фотосессии.
Зверь набросился на ребенка и нанес ему многочисленные раны, малыша госпитализировали. В цирке заявили, что эта новость — фейк.
«Во-первых, в тот день не было представления, во-вторых, пантеры в программе нет», — заявил представитель организации.
Мать мальчика рассказала «Комсомольской правде», что отец и сын поехали не на представление, а к знакомым, которые работали в цирке. По ее словам, они в нерабочее время согласились провести мини-экскурсию и сделать фотографию с пантерой.
Региональное управление Следственного комитета завело уголовное дело об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности по ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса. По ней грозит лишение свободы на срок до шести лет.
В июне в цирке Обнинска медведица напала на дрессировщика во время выступления. Дрессировщик посадил медведицу на стул и поставил ее задние лапы на моноколесо. Животное проехало пару секунд, после чего спрыгнуло, на четырех лапах набросилось на артиста и повалило его. Спустя еще несколько секунд к дрессировщику и медведице подбежали люди.