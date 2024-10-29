Скандальную опекуншу, прятавшую тело 5-летнего Далера, избила сокамерница

На очередное заседание в Свердловский областной суд Наумову доставили в синяках. Накануне стало известно, что после смерти Далера она на протяжении семи месяцев выдавала за мальчика другого опекаемого. За это время она получила от государства 112 тысяч рублей. Экспертиза показала, что мальчик умер от асфиксии в результате утопления. Следователи считают, что перед этим Далера избили металлической ложкой для обуви.