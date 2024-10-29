Скандальную опекуншу, прятавшую тело 5-летнего Далера, избила сокамерница

Учительницу Веронику Наумову, обвиняемую в утоплении 5-летнего малыша Далера, избила сокамерница в СИЗО. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала адвокат Елена Хорова. По ее словам, бытовой конфликт случился в ночь на 29 октября.
На очередное заседание в Свердловский областной суд Наумову доставили в синяках. Накануне стало известно, что после смерти Далера она на протяжении семи месяцев выдавала за мальчика другого опекаемого. За это время она получила от государства 112 тысяч рублей. Экспертиза показала, что мальчик умер от асфиксии в результате утопления. Следователи считают, что перед этим Далера избили металлической ложкой для обуви.
— Ее жизни ничего не угрожает. Веронику осмотрели врачи. Они пришли к выводу, что она в состоянии принимать участие в судебном заседании, — отметила Елена Хорова.
В ходе судебного следствия планируют допросить порядка 50 свидетелей. Под вопросом остается вызов старшей сестры Далера, но уже в конце ноября показания даст муж Вероники — Александр Наумов. Месяц назад он был лишен звания гвардии сержанта и приговорен к 5 годам заключения за истязания Далера. Гарнизонный суд пришел к выводу, что участник СВО заставлял мальчика приседать и бил шокером.
— Хотелось бы, чтобы Наумова доставили в суд. По видеосвязи неудобно задавать вопросы. Может прерываться связь или звук. Бывает, что тебя не слышат. Вопрос по сестре Далера пока не разрешен, — добавила адвокат Елена Хорова.
После того, как Далера нашли мертвым, под уголовное преследование попала заведующая детским садом «Семицветик» Анна Гилева. Следствие полагает, что она игнорировала информацию от воспитателей о синяках на теле мальчика. Сейчас ее судят по статье «Халатность».
Без работы осталась и Евгения Вознесенская, проверявшая семью Наумовых. В декабре 2022 года она должна была навестить Далера, но не пришла. Вместо этого она поверила Веронике на слово и после телефонного разговора составила поддельный акт. Ее признали виновной в служебном подлоге, за что назначили 200 тысяч штрафа.
КСТАТИ.
Веронику Наумову обвиняют по следующим статьям УК РФ:
— пунктам «в», «д», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, по мотивам национальной ненависти»;
— части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух малолетних лиц, с издевательствами и мучениями для потерпевшего»;
— пунктам «б», «е» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, с особой жестокостью, издевательством или мучениями, по мотивам национальной ненависти»;
— пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего» (49 эпизодов);
— части 4 статьи 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, путем угроз, связанное с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу»;
— статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним»;
— статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».