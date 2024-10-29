Олбани
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Апастовском районе РТ мусоровоз насмерть задавил грузчика

В Апастовском районе водитель мусоровоза совершил наезд на 36-летнего грузчика. От полученных травм мужчина скончался, прокуратура организовала проверку.

По данным надзорного ведомства, трагедия произошла сегодня примерно в 14:25 в селе Танай-Тураево.

«Во время погрузки отходов производства грузовой автомобиль при движении назад совершил наезд на 36-летнего мужчину. В результате грузчик ООО “СЭС-Регион” скончался на месте», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Апастовского района Ильдар Хайбуллин. Организована прокурорская проверка.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе СУ СКР по РТ, следователями проводится процессуальная проверка по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

СК