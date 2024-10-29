В Апастовском районе РТ мусоровоз насмерть задавил грузчика

По данным надзорного ведомства, трагедия произошла сегодня примерно в 14:25 в селе Танай-Тураево.
«Во время погрузки отходов производства грузовой автомобиль при движении назад совершил наезд на 36-летнего мужчину. В результате грузчик ООО “СЭС-Регион” скончался на месте», — говорится в сообщении.
На место происшествия выехал заместитель прокурора Апастовского района Ильдар Хайбуллин. Организована прокурорская проверка.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе СУ СКР по РТ, следователями проводится процессуальная проверка по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.