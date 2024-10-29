Максимальный срок получил убийца командира подлодки «Краснодар»

Сергей Денисенко признан виновным в совершении преступлений — убийство, незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, а также госизмена, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.
Установлено, что виновный действовал по поручению Вооруженных сил Украины: приехал в Краснодар, устроил слежку за Станиславом Ржицким и впоследствии получил от сообщников пистолет с глушителем. В июле прошлого года убийца поджидал капитана в парке 30-летия Победы во время утренней пробежки и выстрелил в него не менее восьми раз, после чего скрылся с места преступления. На следующий день его задержали в Туапсе, откуда он собирался покинуть страну, планировал вылететь в Турцию, а затем в Швейцарию.
Согласно решению суда, Денисенко проводит первые пять лет своего срока в свободном режиме, а затем 20 лет в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере пяти млн рублей, который виновный должен выплатить качестве компенсации морального вреда отцу убитого. Это максимальный срок, на котором настаивала прокуратура.