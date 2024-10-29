Экс-губернатору Челябинской области Юревичу заочно предъявлены новые обвинения

Ходатайство избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу в суд ранее направил следователь 4-го следственного управления ГСУ СКР (дислокация в Екатеринбурге).
Ленинский райсуд Екатеринбурга 7 октября 2024 года удовлетворил это требование.
«Сегодня по итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд оставил постановление (…) без изменения по существу», — говорится в сообщении облсуда.
Напомним, Юревич находится в международном розыске с 2017 года.
По данным Свердловского облсуда, следствие предъявило Юревичу новое обвинение по четырем составам преступлений: взятка, подстрекательство к клевете, незаконное хранение огнестрельного оружия — соответственно часть 6 статьи 290, часть 4 статьи 33, часть 2 статьи 128.1, часть 1 статьи 222 УК РФ.
По версии следствия, экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов и его теща Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание содействия и общего покровительства при заключении государственных и муниципальных контрактов по строительству, содержанию и ремонту автомобильных дорог в регионе. Всего в указанный период на территории Москвы и Челябинска участники организованной преступной группы незаконно получили более 3 млрд 253 млн рублей.