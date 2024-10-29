Экс-губернатору Челябинской области Юревичу заочно предъявлены новые обвинения

По версии следствия, экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов и его теща Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание содействия и общего покровительства при заключении государственных и муниципальных контрактов по строительству, содержанию и ремонту автомобильных дорог в регионе. Всего в указанный период на территории Москвы и Челябинска участники организованной преступной группы незаконно получили более 3 млрд 253 млн рублей.