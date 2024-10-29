Замначальника таможни Петербурга задержан по подозрению в получении крупной взятки

По версии следствия, организация ввозила товар с нарушениями, поэтому неформально обратилась к подозреваемому. Чтобы не вызвать лишних подозрений, фигурант нанял посредника, который передал бы ему деньги. Так, 28 октября замначальника, сидя в машине, получил от подельника 150 тысяч рублей. После его задержали сотрудники противодействия коррупции, предъявив обвинение в получении взятки.