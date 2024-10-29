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Замначальника таможни Петербурга задержан по подозрению в получении крупной взятки

Для получения денег он нанял посредника.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге возбудили уголовное дело на замначальника отдела Северо-Западной электронной таможни за взяточничество. Он незаконно получил 150 тысяч рублей.

— Являясь заместителем начальника отдела административных расследований Северо-Западной электронной таможни, получил предложение на получение взятки от представителя коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей кормами, — рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, организация ввозила товар с нарушениями, поэтому неформально обратилась к подозреваемому. Чтобы не вызвать лишних подозрений, фигурант нанял посредника, который передал бы ему деньги. Так, 28 октября замначальника, сидя в машине, получил от подельника 150 тысяч рублей. После его задержали сотрудники противодействия коррупции, предъявив обвинение в получении взятки.

Сейчас в отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. Действиям посредника только дадут правовую оценку в ходе расследования уголовного дела.