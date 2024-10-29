Дефицита сливочного масла в магазинах Башкирии не подтвердили

В Башкирии в достатке сливочного масла. С таким заявлением выступил Минторговли республики. В ведомстве подчеркнули, что регион обеспечивает себя молоком в достаточном количестве, а также заготовил резервы.
— По информации сетевых организаций розничной торговли, ажиотажного спроса на сливочное масло не наблюдается, — цитирует ИА «Башинформ» пресс-службу министерства.
Добавим, что Башкирия является одним из лидеров среди российских регионов по производству молока. В прошлом году в республике произвели более 5,2 тысячи тонн сливочного масла, что на 12% больше, показателей 2022 года.
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