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Дефицита сливочного масла в магазинах Башкирии не подтвердили

В Башкирии не обнаружили дефицита сливочного масла.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в достатке сливочного масла. С таким заявлением выступил Минторговли республики. В ведомстве подчеркнули, что регион обеспечивает себя молоком в достаточном количестве, а также заготовил резервы.

— По информации сетевых организаций розничной торговли, ажиотажного спроса на сливочное масло не наблюдается, — цитирует ИА «Башинформ» пресс-службу министерства.

Добавим, что Башкирия является одним из лидеров среди российских регионов по производству молока. В прошлом году в республике произвели более 5,2 тысячи тонн сливочного масла, что на 12% больше, показателей 2022 года.

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