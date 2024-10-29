«Девушка думала, что это лекарство». В Минске шеф-повар задержан за выращивание опасного растения

В Минске оперативниками столичного наркоконтроля во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и бойцами отряда специального назначения «Беркут» задержан бывший шеф-повар, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Установлено, что 35-летний минчанин на съемной квартире выращивал запрещенное растение.
— Фигурант создал условия для выращивания в квартире марихуаны вместо микрогрина, — прокомментировали в пресс-службе.
Дома у экс-повара нашли и изъяли гроубокс, горшки с наркосодержащим растением, семена, LED-лампы, вентиляторы, угольный фильтр, электронные весы, удобрения, а также измельчитель для приготовления наркотического вещества. Также были обнаружены и изъяты 120 граммов готового растения и приспособления для его употребления.
Сообщается, что раньше мужчина был шеф-поваром, а в последнее время подрабатывал на автомойке. Проживавшая с мужчиной сожительница полагала, что кавалер выращивает лекарство.
— Девушка знала о зависимости своего молодого человека, но верила, что таким способом он лечится от болезни, — добавили в ГУВД.
Расследуется уголовное дело.
А другой минский повар украл у таксиста деньги и спрятал их в нижнем белье.
Кроме того, мачеха хотела убить собаку брестчанки: «Привязали к дереву и оставили умирать».