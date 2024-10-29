«Девушка думала, что это лекарство». В Минске шеф-повар задержан за выращивание опасного растения

Дома у экс-повара нашли и изъяли гроубокс, горшки с наркосодержащим растением, семена, LED-лампы, вентиляторы, угольный фильтр, электронные весы, удобрения, а также измельчитель для приготовления наркотического вещества. Также были обнаружены и изъяты 120 граммов готового растения и приспособления для его употребления.