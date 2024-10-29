Олбани
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Девушка думала, что это лекарство». В Минске шеф-повар задержан за выращивание опасного растения

Спецназ «Беркут» задержал бывшего шеф-повара в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске оперативниками столичного наркоконтроля во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и бойцами отряда специального назначения «Беркут» задержан бывший шеф-повар, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что 35-летний минчанин на съемной квартире выращивал запрещенное растение.

— Фигурант создал условия для выращивания в квартире марихуаны вместо микрогрина, — прокомментировали в пресс-службе.

Дома у экс-повара нашли и изъяли гроубокс, горшки с наркосодержащим растением, семена, LED-лампы, вентиляторы, угольный фильтр, электронные весы, удобрения, а также измельчитель для приготовления наркотического вещества. Также были обнаружены и изъяты 120 граммов готового растения и приспособления для его употребления.

Сообщается, что раньше мужчина был шеф-поваром, а в последнее время подрабатывал на автомойке. Проживавшая с мужчиной сожительница полагала, что кавалер выращивает лекарство.

— Девушка знала о зависимости своего молодого человека, но верила, что таким способом он лечится от болезни, — добавили в ГУВД.

Расследуется уголовное дело.

А другой минский повар украл у таксиста деньги и спрятал их в нижнем белье.

Кроме того, мачеха хотела убить собаку брестчанки: «Привязали к дереву и оставили умирать».