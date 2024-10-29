В Башкирии мужчина погубил в ДТП человека

В Башкирии на скамье подсудимых окажется житель Ишимбая, которого обвиняет в гибели человека в ДТП.
Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, смертельная авария произошла, а трассе Стерлитамак — Белорецк весной этого года. Мужчина за рулем «Фольксваген Амарок» не уступил дорогу встречной легковушке и влетел в нее. В результате столкновения погиб пассажир «Деу Нексия», еще один получил тяжелые травмы.
Свою вину житель Ишимбая полностью признал.
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