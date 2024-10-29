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В Башкирии мужчина погубил в ДТП человека

Житель Ишимбая предстанет перед судом за ДТП со смертельным исходом.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на скамье подсудимых окажется житель Ишимбая, которого обвиняет в гибели человека в ДТП.

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, смертельная авария произошла, а трассе Стерлитамак — Белорецк весной этого года. Мужчина за рулем «Фольксваген Амарок» не уступил дорогу встречной легковушке и влетел в нее. В результате столкновения погиб пассажир «Деу Нексия», еще один получил тяжелые травмы.

Свою вину житель Ишимбая полностью признал.

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