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Появились подробности нападения пантеры на ребенка в цирке в Приангарье

Хищное животное набросилось на трехлетнего мальчика во время фотосессии в передвижном цирке «Дикий драйв», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Медведь в цирке.
Источник: ТАСС

Вечером 28 октября отец привел ребенка на представление в цирк. Во время мероприятия предполагалась и фотосъемка с животным. Однако пантера, с которой хотели сфотографировать мальчика, напала на него. Очевидцам удалось спасти маленького зрителя.

Ребенок с телесными повреждениями госпитализирован в больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. По факту данного происшествия следственные органы начали проведение процессуальной проверки, по итогам которой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности). Теперь правоохранителям предстоит установить круг виновных лиц, допустивших возможность нападения опасного животного на зрителя.

Отметим, что это не первое подобное происшествие с хищниками за последнее время. Так, ранее в парке львов «Тайган» в Крыму сотрудница, убиравшая помещение с животными, погибла в результате нападения трех питомцев. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекших смерть человека.

СК