Появились подробности нападения пантеры на ребенка в цирке в Приангарье

Ребенок с телесными повреждениями госпитализирован в больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. По факту данного происшествия следственные органы начали проведение процессуальной проверки, по итогам которой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности). Теперь правоохранителям предстоит установить круг виновных лиц, допустивших возможность нападения опасного животного на зрителя.