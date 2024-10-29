Пропавший тревел-блогер Вася Щупальце может находиться в горах в Индии

Сегодня в соцсетях пишут, что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность в похищении и не потребовала выкуп. Также обсуждается, что фото, где Щупальце якобы сидит с талибами*, закрытыми сердечками — старое и было сделано просто во время путешествий блогера на велике. В Посольстве РФ в Пакистане заявили, что ещё проверяет на достоверность сообщения о похищении гражданина РФ.