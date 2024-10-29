Пропавший тревел-блогер Вася Щупальце может находиться в горах в Индии

История с похищением талибами* может оказаться фейком, так как никакого подтверждения до сих пор нет.
Сегодня в соцсетях пишут, что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность в похищении и не потребовала выкуп. Также обсуждается, что фото, где Щупальце якобы сидит с талибами*, закрытыми сердечками — старое и было сделано просто во время путешествий блогера на велике. В Посольстве РФ в Пакистане заявили, что ещё проверяет на достоверность сообщения о похищении гражданина РФ.
Тревел-блогер не выходил на связь с 25 октября. Но за день до этого, по словам его знакомых, Вася был не в Пакистане, а в Индии — далековато от предполагаемого места похищения.
Щупальце часто путешествует по довольно опасным местам. Контент он заливает в соцсети, но подписчиков у него немного: около 2,5 тыс на Youtube и тысяча — в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
* Движение запрещено в РФ.