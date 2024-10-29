В Омске автобус с пассажирами угодил в кювет

По неофициальной информации одной из пассажирок потребовалась помощь после аварии. Сотрудники ГИБДД напоминают, что в ближайшие сутки в регионе будут наблюдаться неблагоприятные погодные условия. Пешеходам, в свою очередь, необходимо помнить, что переходить через дорогу нужно только убедившись, что вас точно видят и пропускают.