В Омске автобус с пассажирами угодил в кювет

В Омске в районе 19 часов в кювет съехал автобус с пассажирами. Как сообщают местные паблики, ДТП произошло недалеко от остановки аграрный университет.
По предварительным данным, причиной аварии стал гололёд, который образовался из-за мокрого снега, идущего в течение всего дня. Водитель автобуса не смог справиться с управлением на скользкой дороге, и тяжёлая машина съехала в кювет, застряв правыми колёсами в ливневой канаве.
По неофициальной информации одной из пассажирок потребовалась помощь после аварии. Сотрудники ГИБДД напоминают, что в ближайшие сутки в регионе будут наблюдаться неблагоприятные погодные условия. Пешеходам, в свою очередь, необходимо помнить, что переходить через дорогу нужно только убедившись, что вас точно видят и пропускают.