«Продала машину, взяла кредиты и вывела деньги со счета организации». Гомельчанка перевела мошенникам 120 тысяч рублей из-за уловки с паспортными данными

Жительница Гомеля в угоду мошенникам продала машину, взяла кредиты и деньги работодателя. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Гомельской области.
Так, в конце августа 56-летней белоруске позвонил в мессенджере якобы сотрудник сотового оператора и предложил дистанционно перезаключить договор об оказании услуг. Гомельчанка согласилась, перешла по ссылке и заполнила анкету, указав свои паспортные данные.
После этого ей позвонили якобы из Госконтроля, сообщив, что гомельчанка будто бы стала фигуранткой уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности. Для большей уверенности ей прислали в мессенджер фото поддельного служебного удостоверения. Шокированная женщина отвергла все обвинения и рассказала «сотруднику» о недавнем разговоре с оператором сотовой связи и о том, что она предоставила свои паспортные данные. Тогда липовый сотрудник будто бы сменил тон и заговорил о мошенниках, добавив, что на имя женщины попытаются оформить кредиты. Чтобы этого не произошло, он предложил пойти на опережение. Следуя инструкциям аферистов, потерпевшая сама взяла несколько кредитов и перевела деньги на сказанные ей счета. А потом еще написала расписку о неразглашении «оперативных мероприятий».
Уже в сентябре мошенники продолжили и убедили женщину продать ее «Рено Логан», чтобы сохранить авто, а деньги перевести на безопасный счет. Гомельчанка и здесь все выполнила.
Потом аферисты попытались оставить белоруску без квартиры, советуя ей временно продать недвижимость. Но так как белоруска не смогла быстро найти покупателя, то она просто взяла кредит под залог, также отправив всю сумму мошенникам.
После всех манипуляций и угроз уголовного дела мошенники получили от нее более 46 тысяч белорусских рублей. Но не остановились и на этом.
Узнав о работе гомельчанки, аферисты заявили, что на ее рабочем компьютере присутствует вредоносная программа, и ей надо «спасти» деньги работодателя. Для этого белоруска вывела на «безопасные» счета 78 тысяч белрублей организации. Уже на следующий день липовые «сотрудники» сказали, что деньги не вернутся, и только тогда гомельчанка поняла, что ее обманули и сообщила о произошедшем коллегам.
Расследуется уголовное дело о завладении имуществом путем обмана, совершенное в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
Также в Минске шеф-повар задержан за выращивание опасного растения: «Девушка думала, что это лекарство».
А другой минский повар украл у таксиста деньги и спрятал их в нижнем белье.
Кроме того, мачеха хотела убить собаку брестчанки: «Привязали к дереву и оставили умирать».