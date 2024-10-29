«Продала машину, взяла кредиты и вывела деньги со счета организации». Гомельчанка перевела мошенникам 120 тысяч рублей из-за уловки с паспортными данными

После этого ей позвонили якобы из Госконтроля, сообщив, что гомельчанка будто бы стала фигуранткой уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности. Для большей уверенности ей прислали в мессенджер фото поддельного служебного удостоверения. Шокированная женщина отвергла все обвинения и рассказала «сотруднику» о недавнем разговоре с оператором сотовой связи и о том, что она предоставила свои паспортные данные. Тогда липовый сотрудник будто бы сменил тон и заговорил о мошенниках, добавив, что на имя женщины попытаются оформить кредиты. Чтобы этого не произошло, он предложил пойти на опережение. Следуя инструкциям аферистов, потерпевшая сама взяла несколько кредитов и перевела деньги на сказанные ей счета. А потом еще написала расписку о неразглашении «оперативных мероприятий».