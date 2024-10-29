На стене одного из домов Уфы появилось новое художественное граффити

Новый мурал появился на фасаде жилого дома в Уфе. Фото арт-объекта опубликовал мэр города Ратмир Мавлиев.
Граффити теперь украшает стену дома на Мира, 7. Художник Zmogk стал автором мурала и дал ему название «Флоралии». По его словам, в имя картины заложена отсылка к древнеримскому празднику богини цветов, расцвета и весны Флоры.
Глава администрации Уфы добавил, что это последний арт-объект, запланированный в этом году, но он выразил надежду, что яркие и сочные цвета картины будут радовать горожан в пасмурную погоду.
«Сезоны сменяют друг друга и после холодной зимы всегда наступает весна, жизнь заиграет новыми красками и природа вновь обновит окружающую нас действительность», — написал Ратмир Мавлиев в своём telegram-канале.
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