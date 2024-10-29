Нарколабораторию накрыли в Ростовской области

В отношении мужчины было возбуждено дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств» (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). За такое нарушение закона грозят от 15 до 20 лет лишения свободы, а также крупный штраф.