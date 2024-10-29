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Нарколабораторию накрыли в Ростовской области

Жителя Ростовской области задержали в подпольной лаборатории с 6 кг наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

31-летнего жителя Ростовской области задержали с поличным при производстве наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

По данным силовиков, мужчина был лаборантом незаконного интернет-магазина. Производство запрещенных веществ он организовал на чердаке собственного дома в одном из хуторов Багаевского района.

— У задержанного изъяли более 6 кг наркотиков, а также оборудование, готовое для последующего изготовления запрещенных веществ, — рассказали в УФСБ.

В отношении мужчины было возбуждено дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств» (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). За такое нарушение закона грозят от 15 до 20 лет лишения свободы, а также крупный штраф.

Сейчас подозреваемый активно сотрудничает со следствием.