Нарколабораторию накрыли в Ростовской области

31-летнего жителя Ростовской области задержали с поличным при производстве наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.
По данным силовиков, мужчина был лаборантом незаконного интернет-магазина. Производство запрещенных веществ он организовал на чердаке собственного дома в одном из хуторов Багаевского района.
— У задержанного изъяли более 6 кг наркотиков, а также оборудование, готовое для последующего изготовления запрещенных веществ, — рассказали в УФСБ.
В отношении мужчины было возбуждено дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств» (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). За такое нарушение закона грозят от 15 до 20 лет лишения свободы, а также крупный штраф.
Сейчас подозреваемый активно сотрудничает со следствием.