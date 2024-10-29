Сильный снег обрушится на Башкирию после праздников

Стало известно, когда в Башкирии ляжет снег. По информации синоптиков, сильные осадки придут в республику через неделю. Уже к середине следующей недели во многих районах региона ожидается серьезное похолодание и обильный снегопад..
— Шестого и седьмого ноября столбик термометра покажет −2…-3 градуса днем, ночью до −6 градусов. Ожидается сильный снег минимум два дня подряд, — говорится в прогнозе Gismeteo.
На этой же неделе температура воздуха поднимется аж до +5 градусов, ожидаются также мокрый снег и гололед, в утренние часы на дорогах прогнозируется густой туман.
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