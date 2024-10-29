За минувшие сутки в Ростовской области произошло пять ДТП

Согласно опубликованной информации, четыре аварии произошли с участием пешеходов, одно — по причине съезда с дороги, по предварительным данным, водитель уснул за рулем. На трассе «Ростов-на-Дону-Волгодонск» водитель отечественного авто сдавал назад и сбил пешехода. От полученных травм он скончался на месте.