Олбани
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За минувшие сутки в Ростовской области произошло пять ДТП

В Ростовской области за минувшие сутки в ДТП пострадали четыре человека и еще один погиб.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за последние сутки в ДТП пострадали четверо человек, еще один погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Согласно опубликованной информации, четыре аварии произошли с участием пешеходов, одно — по причине съезда с дороги, по предварительным данным, водитель уснул за рулем. На трассе «Ростов-на-Дону-Волгодонск» водитель отечественного авто сдавал назад и сбил пешехода. От полученных травм он скончался на месте.

— Трое пешеходов пострадали в городе Ростове-на-Дону, двое из которых по причине нарушения водителями проезда пешеходных переходов. Один переходил проезжую часть в неустановленном месте, в непосредственной близости пешеходного перехода, — говорится в сообщении ведомства.