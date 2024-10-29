В Самаре экс-главу МП «Благоустройство» взяли под стражу после приговора суда

Как следует из материалов дела, в 2021 году господин Садовников, зная, что идет расследование уголовного дела по факту хищения средств при исполнении муниципального контракта по вывозу снега, решил заключить договора с адвокатским бюро за счет организации.
«Сделал он это в целях осуществления предварительного согласования позиции и контроля за показаниями работников, являющимися свидетелями по уголовному делу. Стоимость адвокатских услуг составила свыше 1 млн 250 тыс. руб.», — заявили в надзорном ведомстве.
В итоге суд назначил Евгению Садовникову наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.