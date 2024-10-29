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В Самаре экс-главу МП «Благоустройство» взяли под стражу после приговора суда

В Октябрьском районном суде вынесен обвинительный приговор теперь уже бывшему руководителю муниципального предприятия Благоустройство Евгению Садовникову. Ему инкриминировали ч. 4 ст. 160 УК РФ Растрата, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, сообщили в областной прокуратуре.

Источник: Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в 2021 году господин Садовников, зная, что идет расследование уголовного дела по факту хищения средств при исполнении муниципального контракта по вывозу снега, решил заключить договора с адвокатским бюро за счет организации.

«Сделал он это в целях осуществления предварительного согласования позиции и контроля за показаниями работников, являющимися свидетелями по уголовному делу. Стоимость адвокатских услуг составила свыше 1 млн 250 тыс. руб.», — заявили в надзорном ведомстве.

В итоге суд назначил Евгению Садовникову наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.