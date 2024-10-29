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В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей

В Екатеринбурге на улице Таватуйской столкнулись пять машин.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 29 октября 2024 года произошло массовое ДТП. На улице Таватуйской столкнулись сразу пять автомобилей. Информация об этом появилась в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

— На улице Таватуйской массовое ДТП. По словам очевидца, столкнулись 5 машин, — рассказали в telegram-канале.

Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Там данную информацию подтвердили и отметили, что в результате аварии никто не пострадал.

— ДТП без пострадавших. Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается к водителям транспортных средств и напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, — рассказали в ведомстве.

Ранее на одной из свердловских трасс произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись и затем загорелись два автомобиля. В результате трагедии погиб один человек и еще трое пострадали.