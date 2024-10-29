Главное следственное управление России взялось за поиски Анны Цомартовой

Студентку из Ростова Анну Цомартову, которая пропала в Дагестане, теперь ищет Главное следственное управление России. Этом рассказала ее мать — Диана, сообщает КП-Ростов-на-Дону.
Диана лично ездила в Москву на допрос к следователю. Он пообещал достать запись с камер видеонаблюдения метро Дубая через Интерпол. Ведь в ОАЭ якобы видели Анну.
«Будут изучать каждый шаг от рождения и до 10 февраля этого года», — прокомментировала Диана Цомартова ход расследования.
Материалы дела, по словам родителей, уже насчитывают 22 тома. При этом, они не оставляют надежд найти пропавшую дочь.
Напомним, девушка исчезла 10 февраля в Каспийске. Ее зафиксировали на пирсе камеры ведомственного санатория. С тех никаких проверенных данных о ней нет.