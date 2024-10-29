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Человек спрыгнул на рельсы на станции метро «Спасская» в Петербурге

Он направился вглубь тоннеля.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге на станции метро «Спасская» человек спрыгнул на рельсы и направился в глубь тоннеля. К счастью, поезд успел остановиться. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

— Человек спрыгнул, не пострадал. Работники метро сразу же вывели его, — рассказали в пресс-службе предприятия.

В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» отметили, что мужчина, вероятно, прыгнул не с самой плохой целью. Как оказалось, он выронил кошелек, потому и решил рискнуть жизнью.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Петербурге станции метро «Электросила» и «Парк Победы» исключат из реестра объектов культурного наследия. В дальнейшем их могут снести. Соответствующее решение приняли в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

несчастный случай