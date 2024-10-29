Человек спрыгнул на рельсы на станции метро «Спасская» в Петербурге

Напомним, ранее стало известно о том, что в Петербурге станции метро «Электросила» и «Парк Победы» исключат из реестра объектов культурного наследия. В дальнейшем их могут снести. Соответствующее решение приняли в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).