В Ростове-на-Дону спасатели тушат частный дом

В Ростове-на-Дону горит частный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 29 октября в Ворошиловском районе города.
По предварительной информации ведомства, дом загорелся около 17:37. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Огонь стремительно распространялся по территории жилища. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь.
В 18:07 пожар удалось локализовать. Сейчас на месте пожара продолжают работать спасатели. Всего задействованы 22 человека и семь спецмашин.