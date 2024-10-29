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В Ростове-на-Дону спасатели тушат частный дом

В Ростове-на-Дону в Ворошиловском районе спасатели тушат частный дом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону горит частный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 29 октября в Ворошиловском районе города.

По предварительной информации ведомства, дом загорелся около 17:37. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Огонь стремительно распространялся по территории жилища. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь.

В 18:07 пожар удалось локализовать. Сейчас на месте пожара продолжают работать спасатели. Всего задействованы 22 человека и семь спецмашин.