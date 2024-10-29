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В Ростовской области в ДТП разбились два человека

В Матвеево-Курганском районе в автомобильной аварии два человека погибли и еще трое пострадали.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Трагедия произошла 29 октября в Матвеево-Курганском районе.

Согласно опубликованной информации, на 28-м километре трассы «Матвеев-Курган — Самбек», в районе хутора Колесниково, столкнулись грузовик и два легковых авто. В результате сильного удара автомобили превратились в груду металла. Два человека от полученных травм скончались на месте ДТП. Еще троих с травмами доставили в больницу.

— Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших и произвели смыв топлива, — говорится в сообщении ведомства.