В Ростовской области в ДТП разбились два человека

В Ростовской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Трагедия произошла 29 октября в Матвеево-Курганском районе.
Согласно опубликованной информации, на 28-м километре трассы «Матвеев-Курган — Самбек», в районе хутора Колесниково, столкнулись грузовик и два легковых авто. В результате сильного удара автомобили превратились в груду металла. Два человека от полученных травм скончались на месте ДТП. Еще троих с травмами доставили в больницу.
— Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших и произвели смыв топлива, — говорится в сообщении ведомства.