В Ростовской области в ДТП разбились два человека

Согласно опубликованной информации, на 28-м километре трассы «Матвеев-Курган — Самбек», в районе хутора Колесниково, столкнулись грузовик и два легковых авто. В результате сильного удара автомобили превратились в груду металла. Два человека от полученных травм скончались на месте ДТП. Еще троих с травмами доставили в больницу.