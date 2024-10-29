Олбани
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бесплатный проезд для школьников Башкирии продлится до весны 2025 года

Стало известно, как долго некоторые жители Башкирии смогут бесплатно ездить в автобусах.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии школьники, воспитывающиеся в многодетных семьях, могут бесплатно ездить на общественном транспорте. Об этом напомнили в Минтрансе республики. В ведомстве уточнили, что льгота будет действовать до 31 мая 2025 года.

Мера поддержки распространяется на электрический и автомобильный общественный транспорт, курсирующий в 19 муниципалитетах республики, например, Уфе, Стерлитамаке, Бирске, Белебее, Салавате.

Для получения льготы необходимо написать заявление и прикрепить к нему необходимый пакет документов: паспорта заявителя и ребенка в возрасте от 14 лет, копию свидетельства о рождении, прописки и документов, подтверждающих статус многодетной семьи.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.