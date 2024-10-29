Бесплатный проезд для школьников Башкирии продлится до весны 2025 года

В Башкирии школьники, воспитывающиеся в многодетных семьях, могут бесплатно ездить на общественном транспорте. Об этом напомнили в Минтрансе республики. В ведомстве уточнили, что льгота будет действовать до 31 мая 2025 года.
Мера поддержки распространяется на электрический и автомобильный общественный транспорт, курсирующий в 19 муниципалитетах республики, например, Уфе, Стерлитамаке, Бирске, Белебее, Салавате.
Для получения льготы необходимо написать заявление и прикрепить к нему необходимый пакет документов: паспорта заявителя и ребенка в возрасте от 14 лет, копию свидетельства о рождении, прописки и документов, подтверждающих статус многодетной семьи.
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