В Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» со счетом 2:1

В Уфе завершился матч между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом». Уфимцы принимали соперников на домашнем льду и смогли одержать победу со счетом 2:1.
Первая шайба отправилась в ворота гостей на четвертой минуте, когда уфимцы были в большинстве. Гол принадлежит Джошу Ливо. Счет 2:0 стал на 21-ей минуте игры: шайбу забил Шелдон Ремпал.
Владивостокцы забили лишь под конец игры, на 58-й минуте. Автором гола стал Никита Сошников.
Следующую игру «Салават Юлаев» также проведёт в Уфе с «Адмиралом». Встреча команд состоится 31 октября.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.