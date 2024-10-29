Олбани
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» со счетом 2:1

«Салават Юлаев» выиграл матч с «Адмиралом» на домашнем льду.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершился матч между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом». Уфимцы принимали соперников на домашнем льду и смогли одержать победу со счетом 2:1.

Первая шайба отправилась в ворота гостей на четвертой минуте, когда уфимцы были в большинстве. Гол принадлежит Джошу Ливо. Счет 2:0 стал на 21-ей минуте игры: шайбу забил Шелдон Ремпал.

Владивостокцы забили лишь под конец игры, на 58-й минуте. Автором гола стал Никита Сошников.

Следующую игру «Салават Юлаев» также проведёт в Уфе с «Адмиралом». Встреча команд состоится 31 октября.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.