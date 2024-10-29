Олбани
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пытавшийся рефинансировать кредит житель Башкирии стал жертвой мошенников

Мужчина остался со старыми долгами и влез в новые.

Источник: Комсомольская правда

Новую уловку придумали мошенники для обмана доверчивых жителей Башкирии. Аферисты представляются кредитными брокерами и выманивают у людей крупные суммы.

Так, одной из жертв стал 37-летний безработный житель республики. Мужчина нашел рекламу о рефинансировании кредита и оставил заявку. Позже с ним связался незнакомец, который представился брокером. Мошенник предложил оформить мужчине рефинансирование по выгодной ставке и убедили его взять новый кредит на 40 тысяч рублей. Аферист убедил жертву в том, что это будет займ со сниженным ежемесячным платежом. Полученную сумму необходимо было отправить на «безопасный счёт».

В результате, житель Башкирии остался со старым кредитом и влез в новый. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.