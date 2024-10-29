Пытавшийся рефинансировать кредит житель Башкирии стал жертвой мошенников

Так, одной из жертв стал 37-летний безработный житель республики. Мужчина нашел рекламу о рефинансировании кредита и оставил заявку. Позже с ним связался незнакомец, который представился брокером. Мошенник предложил оформить мужчине рефинансирование по выгодной ставке и убедили его взять новый кредит на 40 тысяч рублей. Аферист убедил жертву в том, что это будет займ со сниженным ежемесячным платежом. Полученную сумму необходимо было отправить на «безопасный счёт».