Пытавшийся рефинансировать кредит житель Башкирии стал жертвой мошенников

Новую уловку придумали мошенники для обмана доверчивых жителей Башкирии. Аферисты представляются кредитными брокерами и выманивают у людей крупные суммы.
Так, одной из жертв стал 37-летний безработный житель республики. Мужчина нашел рекламу о рефинансировании кредита и оставил заявку. Позже с ним связался незнакомец, который представился брокером. Мошенник предложил оформить мужчине рефинансирование по выгодной ставке и убедили его взять новый кредит на 40 тысяч рублей. Аферист убедил жертву в том, что это будет займ со сниженным ежемесячным платежом. Полученную сумму необходимо было отправить на «безопасный счёт».
В результате, житель Башкирии остался со старым кредитом и влез в новый. По факту произошедшего заведено уголовное дело.
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