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В МЦУ Краснодара прокомментировали ситуацию со взрывом в СНТ «Электрон»

Жители СНТ «Электрон» в Краснодаре днем 29 октября заявили в городской МЦУ о взрыве и повреждении окна частного домовладения на ул. Малиновой, 33.

Источник: МЦУ Краснодара

Оперативные службы, прибывшие на место, установили, что вызов был ложным, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в МЦУ, окна указанного дома не были повреждены. Кроме того, специалисты не выявили последствий предполагаемого хлопка.