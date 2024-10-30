В МЦУ Краснодара прокомментировали ситуацию со взрывом в СНТ «Электрон»

Оперативные службы, прибывшие на место, установили, что вызов был ложным, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отметили в МЦУ, окна указанного дома не были повреждены. Кроме того, специалисты не выявили последствий предполагаемого хлопка.
Жители СНТ «Электрон» в Краснодаре днем 29 октября заявили в городской МЦУ о взрыве и повреждении окна частного домовладения на ул. Малиновой, 33.
Оперативные службы, прибывшие на место, установили, что вызов был ложным, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отметили в МЦУ, окна указанного дома не были повреждены. Кроме того, специалисты не выявили последствий предполагаемого хлопка.