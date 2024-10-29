Олбани
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК проводит проверку после отравления курсантов на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 29 окт — РИА Новости. Следственный комитет проводит проверку по факту отравления курсантов ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

Источник: © РИА Новости

«По факту отравления курсантов ставропольского филиала Краснодарского университета министерства внутренних дел Российской Федерации организована проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ситуация находится на личном контроле у руководства краевого управления СК России», — говорится в сообщении.

Ранее министерство здравоохранения региона сообщило, что 21 курсант ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ госпитализирован в краевую инфекционную больницу, состояние всех поступивших стабильное.

СК