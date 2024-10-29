СК проводит проверку после отравления курсантов на Ставрополье

«По факту отравления курсантов ставропольского филиала Краснодарского университета министерства внутренних дел Российской Федерации организована проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ситуация находится на личном контроле у руководства краевого управления СК России», — говорится в сообщении.