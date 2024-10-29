В США задержали подозреваемого в угрозах убить Трампа

За время своей избирательной кампании 2024 года республиканец столкнулся с двумя попытками покушения. Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером Секретной службы.