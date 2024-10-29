В США задержали подозреваемого в угрозах убить Трампа

«74-летнему Полу Гавеносису были предъявлены обвинения в террористических угрозах и хулиганстве после заявлений, которые он якобы сделал в отношении Трампа, когда получал пропуск на стоянку», — указывает телеканал.
Отмечается, что об угрозах Гавеносиса в адрес Трампа правоохранителям сообщил свидетель. Он выразил опасение, что пропуск на стоянку, расположенную неподалеку от места проведения предвыборного митинга Трампа 26 октября в штате Пенсильвания, позволил бы подозреваемому приблизиться к экс-лидеру страны и поставить его жизнь под угрозу.
По данным телеканала, полиция Пенсильвании и Секретная служба США уже допросили задержанного, который сперва заявил им, что угрозы были высказаны в шутку, однако затем признал, что мог бы попытаться убить Трампа.
За время своей избирательной кампании 2024 года республиканец столкнулся с двумя попытками покушения. Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером Секретной службы.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.