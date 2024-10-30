Житель Крыма обманул маркетплейс на 13 млн рублей

По данным надзорного ведомства, осужденный, воспользовался техническим сбоем на одном из маркетплейсов и получил неоплаченные товары, а сумму, превышающую 13 миллионов рублей.
«Заказав в очередной раз товары на сумму более 920 тысяч рублей, завладеть ими мужчина не смог ввиду устранения технического сбоя», — сказано в сообщении.
Незаконные действия мужчины выявили и пресекли правоохранители. Суд приговорил злоумышленника к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 130 тысяч рублей.
53-летний житель Симферополя ранее также воспользовался сбоем, который произошел в интернет-магазине, и заказал на одном из маркетплейсов цифровую технику на 16 миллионов рублей без фактической оплаты.