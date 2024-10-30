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Житель Крыма обманул маркетплейс на 13 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Житель Белогорского района пойдет в колонию за 13-миллионное мошенничество при покупке товаров на маркетплейсе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Источник: РИА "Новости"

По данным надзорного ведомства, осужденный, воспользовался техническим сбоем на одном из маркетплейсов и получил неоплаченные товары, а сумму, превышающую 13 миллионов рублей.

«Заказав в очередной раз товары на сумму более 920 тысяч рублей, завладеть ими мужчина не смог ввиду устранения технического сбоя», — сказано в сообщении.

Незаконные действия мужчины выявили и пресекли правоохранители. Суд приговорил злоумышленника к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 130 тысяч рублей.

53-летний житель Симферополя ранее также воспользовался сбоем, который произошел в интернет-магазине, и заказал на одном из маркетплейсов цифровую технику на 16 миллионов рублей без фактической оплаты.

Прокуратура