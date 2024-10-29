В баре «Руки вверх!» после ЧП ограничили продажу алкоголя

«Я поручил моей команде связаться с пострадавшей девушкой и оказать необходимую помощь. По словам ее близких, врачи уже помогли ей и серьезной угрозы ее здоровью уже нет. Она уже находится в общей палате и идет на поправку», — заключил Жуков.