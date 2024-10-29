В баре «Руки вверх!» после ЧП ограничили продажу алкоголя

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Жизни девушки, госпитализированной после 20 стопок в баре «Руки вверх!», в настоящий момент ничего не угрожает. В самом баре ввели ограничение на продажу крепкого алкоголя, рассказал ТАСС лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в заведении «Руки вверх! Бар» 24-летняя девушка впала в кому после выпитых подряд 20 стопок крепкого алкоголя.
«Я, конечно, в курсе инцидента, случившегося в одном из наших баров», — сообщил Жуков. «Чтобы подобное не повторилось, с сегодняшнего дня во всех “Руки вверх! Барах” мы вводим ограничение на количество крепкого алкоголя, которое можно отпустить одному гостю за стойкой», — указал он.
По словам собеседника агентства, они бы хотели, чтобы в их заведения приходили отдыхать, а не «экспериментировать с количеством стопок, которые можно выпить за раз».
«Я поручил моей команде связаться с пострадавшей девушкой и оказать необходимую помощь. По словам ее близких, врачи уже помогли ей и серьезной угрозы ее здоровью уже нет. Она уже находится в общей палате и идет на поправку», — заключил Жуков.