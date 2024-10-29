Первый заместитель начальника московского метро обжаловал арест по делу о взятке

Следствие считает, что в ноябре 2023 года он получил от своего знакомого за действия в пользу одной из компаний взятку в виде автомобиля Toyota модели RAV4 стоимостью 4,8 млн рублей. Кроме того, в деле фигурируют еще несколько человек, в отношении которых расследуется дело о мошенничестве.