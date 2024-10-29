Первый заместитель начальника московского метро обжаловал арест по делу о взятке

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов подал жалобу на решение отправить его под стражу по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, который ранее избрал ему меру пресечения.
«В суд поступила апелляция защиты Дощатова на решение избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде. Дощатов ранее был арестован до 22 декабря.
Как следует из материалов дела, Дощатову уже предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет колонии, вину по делу он не признает.
Следствие считает, что в ноябре 2023 года он получил от своего знакомого за действия в пользу одной из компаний взятку в виде автомобиля Toyota модели RAV4 стоимостью 4,8 млн рублей. Кроме того, в деле фигурируют еще несколько человек, в отношении которых расследуется дело о мошенничестве.