Кадыров: пленные бойцы ВСУ погибли в результате атаки Киева в Гудермесе

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Российский университет спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе погибли пленные ВСУ, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он подчеркнул, что Украина пыталась навредить российской стороне, однако нанесла вред только себе.
Глава Чечни уточнил, что «на каждом стратегическом объекте» республики находятся до десяти пленных ВСУ.
«Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. НО! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до десяти украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — написал Кадыров в Telegram.
Он также рассказал, что РУС был атакован в связи с тем, что является центром подготовки высокоэффективных бойцов. Выпускники университета имеют заслуги по захвату множества стратегически важных точек противника.
Напомним, территория Гудермеса подверглась атаке беспилотников. На крыше здания РУС начался пожар, возгорание было ликвидировано.
Ранее сообщалось, что Кадыров посетил университет спецназа. Он заявил, что повреждения незначительны. В ближайшее время здание будет отремонтировано.