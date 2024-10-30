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Что произошло в Иркутске в ночь на 30 октября 2024: последние новости

Трехлетнего мальчика доставили в больницу после нападения пантеры в Ангарске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Трехлетнего мальчика доставили в больницу после нападения пантеры в Ангарске.

Ребенка собирались сфотографировать с животным, когда-то взбесилось и покусало мальчика. Пострадавшего доставили в больницу, пришлось наложить пять швов. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

510 человек отравились алкоголем в Иркутской области за девять месяцев.

Это на 0,8% больше, если сравнивать с аналогичным периодом 2023. Помимо этого участились случаи отравления наркотиками — за помощью обратился 181 человек (в 1,3 раза больше).

Сибирячка стала жертвой мошенников, а при попытке вернуть деньги нарвалась на лжеюристов.

Пенсионерка 1,5 месяца переводила деньги на указанные счета. Оплачивала якобы комиссию и оформление документов.