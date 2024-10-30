Обнимавшаяся на улице в Краснодаре пара открыла стрельбу

Ранее в сети появилось видео, где молодой человек выводит девушку на улицу и помогает навести пистолет вперед. Затем слышатся выстрелы, девушка пятится и пытается уйти, но молодой человек возвращает ее, приобнимает сзади, и они стреляют еще раз вместе.
«На основании выявленной в сети интернет информации о том, что двое граждан на улице Крупской в Пашковском жилом массиве производят выстрелы из предмета, внешне схожего с пистолетом, управлением МВД России по городу Краснодару инициировано проведение проверки. Устанавливаются личности людей, изображенных на видео, а также мотивы их действий», — говорится в сообщении.