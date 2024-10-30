Обнимавшаяся на улице в Краснодаре пара открыла стрельбу

Ранее в сети появилось видео, где молодой человек выводит девушку на улицу и помогает навести пистолет вперед. Затем слышатся выстрелы, девушка пятится и пытается уйти, но молодой человек возвращает ее, приобнимает сзади, и они стреляют еще раз вместе.