SHOT: жители Железногорска под Курском сообщают о пожаре в городе

Пожар разгорелся на территории Железногорска в Курской области. Подробности сообщают авторы Telegram-канала SHOT со ссылкой на собственные источники и очевидцев.
Повреждения, как сообщают некоторые жители города, получили несколько машин. Они были припаркованы возле одного из домов. Других подробностей пока не сообщается. Кроме того, не поступали официальные данные.
При этом в Курской области продолжает свое действие опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России сбили в небе над Курской областью ракету, принадлежащую украинской армии.