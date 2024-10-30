Россия выдала Алжиру осужденного за мошенничество на 48 миллионов динаров

Разыскиваемый в 2019 году был приговорен Савеловским судом к лишению свободы на шесть лет и отбывал наказание в исправительных учреждениях России. В сентябре текущего года Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос компетентных органов Алжира о выдаче разыскиваемого для привлечения к уголовной ответственности на территории указанной страны, заключила Волк.