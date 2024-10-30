Россия выдала Алжиру осужденного за мошенничество на 48 миллионов динаров

«Сегодня в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали представителям правоохранительных органов Алжирской Народной Демократической Республики мужчину, который с 2016 года находился в международном розыске», — сказала Волк.
По версии следователей из Алжира, в 2011—2012 годах разыскиваемый — владелец местной строительной компании — подделал печати, штампы и официальные документы. С помощью фальсификаций он похитил деньги Агентства по продвижению и управлению недвижимостью в провинции Блида, а также одного из самых крупнейших банков страны. Общая сумма ущерба составила более 48,1 миллиона алжирских динаров.
В ноябре 2016 года злоумышленник был осужден судом Алжирской Республики за мошенничество, однако скрылся от правоохранительных органов страны за границей.
По словам Волк, в июне 2018 года он был задержан в Москве по подозрению в совершении на территории РФ мошенничества в особо крупном размере.
«Злоумышленник под предлогом бронирования гостиничных номеров обманным путем получил от женщины денежные средства. После этого он скрылся, не исполнив своих обязательств и причинив материальный ущерб в размере более 1,2 миллиона рублей», — уточнила она.
Разыскиваемый в 2019 году был приговорен Савеловским судом к лишению свободы на шесть лет и отбывал наказание в исправительных учреждениях России. В сентябре текущего года Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос компетентных органов Алжира о выдаче разыскиваемого для привлечения к уголовной ответственности на территории указанной страны, заключила Волк.