Россиянам озвучили алгоритм действий при воздушной тревоге

«“Воздушная тревога” — этот сигнал предупреждает население о непосредственной угрозе нападения противника. Подается по радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям и телевизионным приёмникам путем передачи текста об опасности и информации о действиях населения», — говорится в памятке «Сигнал “Воздушная тревога”, размещенной на сайте министерства.
Спасатели советуют при покидании жилища взять с собой личные документы, продукты и воду. Нужно также отключить потребляющие электроэнергию приборы, воду, газ; плотно закрыть окна и вентиляционные устройства и укрыться в ближайшем защитном сооружении. Это может быть убежище, противорадиационное укрытие или любое заглубленное сооружение — подвал, погреб, цокольное помещение здания, а также подземные стоянки, тоннели и переходы.
«Если сигнал тревоги застал на рабочем месте, действуйте согласно инструкции, предусматривающей немедленное прекращение работ с безаварийной остановкой оборудования и переводом процессов непрерывного цикла на безопасный режим работы, с последующим убытием в ближайшее защитное сооружение или в заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства», — отмечается в памятке.
В случае нахождения в общественном месте нужно действовать по указанию администрации, охраны или полиции.