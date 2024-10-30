Россиянам озвучили алгоритм действий при воздушной тревоге

Спасатели советуют при покидании жилища взять с собой личные документы, продукты и воду. Нужно также отключить потребляющие электроэнергию приборы, воду, газ; плотно закрыть окна и вентиляционные устройства и укрыться в ближайшем защитном сооружении. Это может быть убежище, противорадиационное укрытие или любое заглубленное сооружение — подвал, погреб, цокольное помещение здания, а также подземные стоянки, тоннели и переходы.