РФ выдала Алжиру осужденного за мошенничество на 48 миллионов динаров

Российская сторона выдала в аэропорту «Шереметьево» сотрудникам правоохранительных органов Алжира человека, который осужден за мошенничество. Подробности сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, сумма мошенничества составила 48 миллионов динаров (около 360 тысяч долларов). Мужчина находился в международном розыске с 2016 года.
Предполагается, что преступления совершались в 2011—2012 годы. Владелец одной из небольших строительных компаний подделал документы и украл деньги Агентства по продвижению и управлению недвижимостью в провинции Блида, а также одного из самых крупнейших банков страны.
Сумма ущерба составила более 48,1 миллиона алжирских динаров. В результате его задержали местные правоохранители во время некоего «бронирования» гостиничных номеров. Во время этого процесса он получил от одной из своих жертв деньги и пытался скрыться.
Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста двум колумбийским наемникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) — Хосе Арону Аранде Медине и Александру Анте. Оба иностранных боевика были задержаны в Венесуэле при попытке добраться на родину из Украины и выданы РФ.