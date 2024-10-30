Приговор «крабовому королю» Кану по делу об организации убийства вступил в силу

Адвокаты настаивали на оправдании подзащитного. Об этом сообщило управление Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.
26 апреля текущего года Приморский крайсуд признал Олега Кана виновным в организации убийства по найму предпринимателя Валерия Пхиденко (ч. 3 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), совершенного в октябре 2010 года во Владивостоке. Кану назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима. По версии следствия, Олег Кан подозревал господина Пхиденко в причастности к покушению на свою жизнь в 2005 году и впоследствии отомстил.
Во Фрунзенском райсуде Владивостока сейчас проходит слушание второго уголовного дела в отношении Кана. На этот раз он обвиняется в создании преступного сообщества, уклонении от уплаты налогов, таможенных платежей и контрабанде.
21 марта текущего года арбитраж Приморья признал ничтожными договоры о закреплении долей квот добычи водных биологических ресурсов и постановил солидарно взыскать в пользу государства с Олега Кана, группы физических и юридических лиц, ему подконтрольных, ущерб водным биоресурсам на сумму 358,7 млрд руб.
Арбитраж согласился с доводами Генпрокуратуры, что сделки по предоставлению Росрыболовством подконтрольным иностранному инвестору Олегу Кану (по данным надзорного ведомства, он имеет вид на жительство в Республике Корея) компаниям квот на вылов водных биоресурсов «являются ничтожными», «противны не только основам нравственности, но и правопорядка» и «препятствуют обеспечению безопасности государства».
В ходе разбирательств по иску Генпрокуратуры в арбитраже представители рыбопромышленника Кана утверждали, что тот скончался в Великобритании еще в прошлом году, но прокуратура и суд этому не поверили.
Олег Кан — известный сахалинский предприниматель, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий. Основными объектами их промысла были ценные водные биоресурсы, в том числе крабы, креветки. В 2014—2015 годах на фоне резкого роста курса доллара экспорт этих ресурсов стал приносить сверхприбыль. Владельцы бизнеса вкладывались в недвижимость, в частности, арестованные впоследствии торговые центры во Владивостоке.