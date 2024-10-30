Приговор «крабовому королю» Кану по делу об организации убийства вступил в силу

26 апреля текущего года Приморский крайсуд признал Олега Кана виновным в организации убийства по найму предпринимателя Валерия Пхиденко (ч. 3 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), совершенного в октябре 2010 года во Владивостоке. Кану назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима. По версии следствия, Олег Кан подозревал господина Пхиденко в причастности к покушению на свою жизнь в 2005 году и впоследствии отомстил.