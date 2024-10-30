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В Приморье четвертые сутки ищут девочку-подростка

Ориентировку распространили волонтеры ПримПоиска.

Источник: Соцсети

В Приморье пропала девочка-подросток, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ПСО «ПримПоиск».

15-летняя София Айвазова из Находки ушла из дома еще 26 октября, примерно в 17.00. ДО настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Выглядит пропавшая на свой возраст, рост 160−165 см, телосложение худощавое, волосы чёрные средней длины, глаза карие. На момент ухода из дома была одета в бело-бежевую короткую куртку, чёрные штаны, чёрные кроссовки Nike. Также известно, что при себе у нее был черный щенок.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, волонтеры просят позвонить по телефонам полиции.

8 (4236) 69−67−44, 69−67−45, 66−12−02, 102 или 112 — полиция;

8 924 239 02 64, 8 908 987 39 19 — волонтеры.