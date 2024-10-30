В Приморье четвертые сутки ищут девочку-подростка

Выглядит пропавшая на свой возраст, рост 160−165 см, телосложение худощавое, волосы чёрные средней длины, глаза карие. На момент ухода из дома была одета в бело-бежевую короткую куртку, чёрные штаны, чёрные кроссовки Nike. Также известно, что при себе у нее был черный щенок.