В Приморье четвертые сутки ищут девочку-подростка

В Приморье пропала девочка-подросток, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ПСО «ПримПоиск».
15-летняя София Айвазова из Находки ушла из дома еще 26 октября, примерно в 17.00. ДО настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Выглядит пропавшая на свой возраст, рост 160−165 см, телосложение худощавое, волосы чёрные средней длины, глаза карие. На момент ухода из дома была одета в бело-бежевую короткую куртку, чёрные штаны, чёрные кроссовки Nike. Также известно, что при себе у нее был черный щенок.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, волонтеры просят позвонить по телефонам полиции.
8 924 239 02 64, 8 908 987 39 19 — волонтеры.