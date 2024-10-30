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Мошенники снова «спасли» миллион пенсионерки из Хабаровска

78-летняя жительница из центра города сняла свои накопления и перевела их мошенникам, поверив в «безопасный счет».

Источник: Freepik

В Хабаровске очередная пенсионерка лишилась крупной суммы, поверив аферистам, сообщает «АиФ-Дальинформ».

78-летней жительнице Центрального района поступил звонок с московского номера, и голос на другом конце трубки убедительно сообщил: её накопления якобы под угрозой. Чтобы «спасти» средства, незнакомец предложил ей немедленно снять всю сумму и перевести на так называемый «безопасный счет».

Схема знакомая: мошенники много раз использовали подобную уловку. Несмотря на постоянные предупреждения, пожилая женщина, обеспокоенная за свои сбережения, отправилась в банк на улице Серышева, сняла миллион рублей из собственных накоплений и отправила по указанным реквизитам.

Только после перевода женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ “Мошенничество”, санкция статьи до 10 лет лишения свободы», — врио начальника УМВД России по г. Хабаровску Артем Поляков.