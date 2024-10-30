Мошенники снова «спасли» миллион пенсионерки из Хабаровска

78-летней жительнице Центрального района поступил звонок с московского номера, и голос на другом конце трубки убедительно сообщил: её накопления якобы под угрозой. Чтобы «спасти» средства, незнакомец предложил ей немедленно снять всю сумму и перевести на так называемый «безопасный счет».