Мошенники снова «спасли» миллион пенсионерки из Хабаровска

В Хабаровске очередная пенсионерка лишилась крупной суммы, поверив аферистам, сообщает «АиФ-Дальинформ».
78-летней жительнице Центрального района поступил звонок с московского номера, и голос на другом конце трубки убедительно сообщил: её накопления якобы под угрозой. Чтобы «спасти» средства, незнакомец предложил ей немедленно снять всю сумму и перевести на так называемый «безопасный счет».
Схема знакомая: мошенники много раз использовали подобную уловку. Несмотря на постоянные предупреждения, пожилая женщина, обеспокоенная за свои сбережения, отправилась в банк на улице Серышева, сняла миллион рублей из собственных накоплений и отправила по указанным реквизитам.
Только после перевода женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ “Мошенничество”, санкция статьи до 10 лет лишения свободы», — врио начальника УМВД России по г. Хабаровску Артем Поляков.