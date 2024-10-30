Добегался: девять лет скрывался от следствия житель Хабаровска

Краснофлотский районный суд г. Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего участника преступной группы. Он признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.
По версии следствия, с февраля по апрель 2015 года подсудимый совместно со своим другом искали автомобили, оборудованные штатной сигнализацией и не имеющие дополнительных средств защиты.
При помощи инструментов и специального оборудования они приводили двигатель в рабочее состояние и перевозили машины в заранее арендованные гаражи.
Таким образом, они похитили три автомобиля общей стоимостью свыше 1,8 млн рублей. В одном из транспортных средств находились денежные средства в размере 20 тыс. рублей, которые соучастники присвоили себе.
После совершенных преступлений они покинули территорию Российской Федерации, проживали за границей.
В марте 2024 года при въезде в Россию подсудимый был задержан.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В ходе расследования уголовного дела автомобили установлены и возвращены потерпевшим.
В отношении соучастника ранее вынесен обвинительный приговор.