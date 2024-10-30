Добегался: девять лет скрывался от следствия житель Хабаровска

Краснофлотский районный суд г. Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего участника преступной группы. Он признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.