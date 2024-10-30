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Добегался: девять лет скрывался от следствия житель Хабаровска

За угон трёх автомобилей мужчина более трёх лет проведёт в колонии строгого режима.

Источник: AmurMedia

Краснофлотский районный суд г. Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего участника преступной группы. Он признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

По версии следствия, с февраля по апрель 2015 года подсудимый совместно со своим другом искали автомобили, оборудованные штатной сигнализацией и не имеющие дополнительных средств защиты.

При помощи инструментов и специального оборудования они приводили двигатель в рабочее состояние и перевозили машины в заранее арендованные гаражи.

Таким образом, они похитили три автомобиля общей стоимостью свыше 1,8 млн рублей. В одном из транспортных средств находились денежные средства в размере 20 тыс. рублей, которые соучастники присвоили себе.

После совершенных преступлений они покинули территорию Российской Федерации, проживали за границей.

В марте 2024 года при въезде в Россию подсудимый был задержан.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В ходе расследования уголовного дела автомобили установлены и возвращены потерпевшим.

В отношении соучастника ранее вынесен обвинительный приговор.