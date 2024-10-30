В Уссурийске конвойный автомобиль сбил 15-летнюю девочку

Напомним, в Партизанске арестован виновник аварии, в которой серьезно пострадали двое детей. 40-летний мужчина подозревается в том, что 17 октября 2024 года под воздействием наркотиков он управлял автомобилем Toyota Levin. На улице Московской в Партизанске он сбил несовершеннолетних, шедших по обочине, после чего скрылся с места происшествия.

