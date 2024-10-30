В Уссурийске конвойный автомобиль сбил 15-летнюю девочку

В Уссурийске специализированный автомобиль сбил 15-летнюю девочку. Полицейские начали проверку по факту происшествия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается что ДТП случилось в районе дома № 5 на улице Тимирязева. Предварительно установлено, что конвойный автомобиль, двигаясь со стороны улицы Горького в направлении улицы Ленинградской, сбил 15-летнюю девочку, перебегавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В момент происшествия водитель спецавтомобиля использовал проблесковые маяки и сирену.
«Несовершеннолетняя получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение», — сообщили в полиции.
По факту ДТП назначена проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Партизанске арестован виновник аварии, в которой серьезно пострадали двое детей. 40-летний мужчина подозревается в том, что 17 октября 2024 года под воздействием наркотиков он управлял автомобилем Toyota Levin. На улице Московской в Партизанске он сбил несовершеннолетних, шедших по обочине, после чего скрылся с места происшествия.