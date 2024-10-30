Глава СК Бастрыкин запросил доклад о сбитой в Новосибирске беременной женщине

В Новосибирске произошла трагедия: на пешеходном переходе погибла беременная женщина, которую сбил троллейбус. Её ребёнок чудом остался жив. Это событие вызвало реакцию на самом высоком уровне, сообщает «Сиб.фм».
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления по Новосибирской области Е. Г. Долгалева немедленного расследования и предоставления подробного доклада об обстоятельствах происшествия. Более того, г-н Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП.
В настоящее время МВД уже возбудило уголовное дело по статье 264 УК РФ, часть 3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Однако, информация о том, по какой именно статье Следственный комитет будет вести расследование, пока не уточняется.
Следует отметить, что водитель троллейбуса, женщина, за последние три года получила более двадцати штрафов за нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что начинающий водитель разбился на трассе Омск-Новосибирск.