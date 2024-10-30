Глава СК Бастрыкин запросил доклад о сбитой в Новосибирске беременной женщине

В настоящее время МВД уже возбудило уголовное дело по статье 264 УК РФ, часть 3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Однако, информация о том, по какой именно статье Следственный комитет будет вести расследование, пока не уточняется.