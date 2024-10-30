Daily Mail: жители Австралии едва не заморили голодом 17-летнюю дочь

Жители Австралии проверяются по факту причинения вреда собственной 17-летней дочери. Они, будучи веганами, держали подростка на строгой диете, сообщает Daily Mail.
Девушка все школьное время находилась на домашнем обучении. Она практически была лишена социализации. При этом — подросток регулярно посещала балетную школу. На ее худобу и обратила внимание преподаватель по танцам.
«Подросток… была настолько истощена, что рисковала получить переломы в случае, если активно прыгала на уроке танцев», — указано в материале.
При росте в 147,5 сантиметров вес подростка достигал 27,3 килограмма. Родители же публично уверяли, что с их дочерью все в порядке. Ее диета состояла из органических груш, клубники, овощного супа и мороженого.
В итоге девушку взяло под опеку государство. В данный момент проходят судебные разбирательства в отношении родителей.
Ранее известная в кругах поклонников йоги и восточных духовных практик, блогер и популяризатор веганского образа жизни Жанна С. (более известная под ником Жанна Д`Арт) скончалась в одной из клиник Малайзии. Предположительная причина смерти — крайняя степень истощения.