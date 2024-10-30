Молодой водитель выехал на встречку и стал виновником аварии в Хабаровском крае

«Mazda Demio двигалась по улице Лесной со стороны 9 Января в сторону Орловской. Водитель нарушил требования дорожной разметки. Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать Hyundai i30. Этот автомобиль в это время выполнял поворот налево», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.