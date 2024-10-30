Молодой водитель выехал на встречку и стал виновником аварии в Хабаровском крае

В Комсомольске 29 октября в 21:20 в районе дома № 68 улицы Лесной произошло ДТП. 26-летний водитель автомобиля Mazda Demio выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai i30. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Mazda Demio двигалась по улице Лесной со стороны 9 Января в сторону Орловской. Водитель нарушил требования дорожной разметки. Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать Hyundai i30. Этот автомобиль в это время выполнял поворот налево», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.
В аварии пострадала 54-летняя пассажирка Hyundai i30. Ей назначено амбулаторное лечение по месту жительства.
На водителя Mazda Demio составили протокол. Его обвиняют в выезде на встречную полосу. Также ему вменяют причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью пострадавшего.