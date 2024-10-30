В Центробанке считают, что инфляция в Омской области замедлилась

В Омском отделении Центробанка РФ опубликовали данные по инфляции за сентябрь 2024 года. В Центробанке считают, что она замедлилась — с 9, 37% в августе до 8, 97% в сентябре. Причина — предложений на рынке по некоторым видам товаров стало больше.
«Один из примеров — продовольствие. В омских магазинах стало больше импортных фруктов. Из-за этого в сентябре в годовом сравнении подешевел виноград, а яблоки дорожали, но более сдержанно. Российские птицеводческие хозяйства и переработчики мяса увеличили производство. Соответственно, предложение расширилось, и в итоге замедлился рост цен на мясо птицы, сосиски и сардельки», — прокомментировал управляющий омским отделением банка Владимир Антипов.
Среди непродовольственных товаров замедлился рост цен на подержанные автомобили — один из крупных автодилеров распродавал остатки — бытовую технику — на рынок пришли азиатские бренды — и даже стоматологические услуги.
Что касается категорий товаров в целом, то по продовольственным товарам инфляция в Омской области составила 8,89% (против 9,52 в августе). Непродовольственным — 4,83% (4,39 в августе).
Также отметим, что уровень инфляции в регионе ниже базовой — в сентябре он составлял 9,15%.
По прогнозу Банка России, в 2025-м годовая инфляция в целом по стране снизится до 4,5−5% и до 4% в 2026 году.