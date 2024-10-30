В Центробанке считают, что инфляция в Омской области замедлилась

В Омском отделении Центробанка РФ опубликовали данные по инфляции за сентябрь 2024 года. В Центробанке считают, что она замедлилась — с 9, 37% в августе до 8, 97% в сентябре. Причина — предложений на рынке по некоторым видам товаров стало больше.